Ближе к Солнцу: NASA запустило космический аппарат для изучения звезды

Новости мира. NASA запустило в космос автоматическую станцию для изучения Солнца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По расчетам ученых, в течение семи лет зонд должен совершить 24 витка вокруг звезды и приблизиться к ней на расстояние 6 миллионов километров. Так близко к Солнцу не подходил еще ни один космический аппарат.