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Ближе к Солнцу: NASA запустило космический аппарат для изучения звезды

13 августа 2018 09:35
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Новости мира. NASA запустило в космос автоматическую станцию для изучения Солнца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближе к Солнцу: NASA запустило космический аппарат для изучения звезды-1

По расчетам ученых, в течение семи лет зонд должен совершить 24 витка вокруг звезды и приблизиться к ней на расстояние 6 миллионов километров. Так близко к Солнцу не подходил еще ни один космический аппарат.

Ближе к Солнцу: NASA запустило космический аппарат для изучения звезды-4

Первое сближение зонда со светилом состоится в ноябре, а первые снимки будут переданы на Землю в декабре.

# Космос # Фотофакт

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