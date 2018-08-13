В Италии медсестра оставила больнице 600 тысяч евро

Новости Италия. Женщина не имела родственников и поэтому решила отдать свои накопления медицинскому учреждению, в котором проработала всю жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италия. Женщина не имела родственников и поэтому решила отдать свои накопления медицинскому учреждению, в котором проработала всю жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Персонал больницы решил потратить полученные деньги на ремонт здания и закупить современное оборудование для отделения по переливанию крови.