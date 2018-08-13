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В Италии медсестра оставила больнице 600 тысяч евро

13 августа 2018 09:28
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Новости Италия. Женщина не имела родственников и поэтому решила отдать свои накопления медицинскому учреждению, в котором проработала всю жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии медсестра оставила больнице 600 тысяч евро-1

Персонал больницы решил потратить полученные деньги на ремонт здания и закупить современное оборудование для отделения по переливанию крови.

# Наследство # Фотофакт

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