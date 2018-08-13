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В горах Таджикистана вертолёт совершил жёсткую посадку: есть жертвы

13 августа 2018 11:51
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Новости мира. Три пассажира и два члена экипажа погибли во время жесткой посадки вертолета в горах Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В горах Таджикистана вертолёт совершил жёсткую посадку: есть жертвы-1

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на участников спасательной операции. Они уже прибыли на место крушения МИ-8. Всего на борту находились трое летчиков и 13 альпинистов. В том числе и граждане Беларуси. Они возвращались после восхождения на пик Исмоила Сомони в базовый лагерь.

В горах Таджикистана вертолёт совершил жёсткую посадку: есть жертвы-4

Спасатели обнаружили их на высоте свыше семи тысяч метров в низовьях ледника Фортамбе. К пострадавшим незамедлительно были направлены два вертолета и группа медиков.

# Альпинизм # Фотофакт

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