В горах Таджикистана вертолёт совершил жёсткую посадку: есть жертвы

Новости мира. Три пассажира и два члена экипажа погибли во время жесткой посадки вертолета в горах Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на участников спасательной операции. Они уже прибыли на место крушения МИ-8. Всего на борту находились трое летчиков и 13 альпинистов. В том числе и граждане Беларуси. Они возвращались после восхождения на пик Исмоила Сомони в базовый лагерь.