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В Одессе из-за сильного шторма корабль-сухогруз прибило к берегу

22 ноября 2019 13:58
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Новости Украины. В Одессе сильный шторм стал причиной ЧП в море. Непогода прибила к берегу корабль-сухогруз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он практически лег на бок, и из него начал вытекать мазут. На месте происшествия развернули спасательную операцию.

В Одессе из-за сильного шторма корабль-сухогруз прибило к берегу -1

Напомним, 22 ноября из-за сильного ветра в Одессе произошел еще один инцидент. Турецкому самолету удалось приземлиться лишь со второго раза.

Во время посадки у лайнера надломилась передняя стойка шасси, в результате чего воздушное судно частично съехало с полосы на грунт (подробнее здесь).

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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