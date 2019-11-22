В Одессе из-за сильного шторма корабль-сухогруз прибило к берегу

Новости Украины. В Одессе сильный шторм стал причиной ЧП в море. Непогода прибила к берегу корабль-сухогруз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он практически лег на бок, и из него начал вытекать мазут. На месте происшествия развернули спасательную операцию.