В Одессе из-за ЧП с турецким лайнером отменили все утренние авиарейсы

Новости Украины. В аэропорту Одессы из-за инцидента с турецким лайнером были отменены все утренние рейсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолет частично оказался на полосе. Для его эвакуации доставили специальное оборудование.

Напомним, из-за сильного ветра самолету удалось приземлиться лишь со второго раза. Во время посадки у лайнера надломилась передняя стойка шасси, в результате чего воздушное судно частично съехало с полосы на грунт.

Никто из пассажиров не пострадал. Их эвакуировали с помощью надувных трапов. По факту ЧП ведется расследование.