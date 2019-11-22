В детстве от мишки отказалась мама. Как сложилась судьба коричневой панды из Китая

Новости Китая. Единственную в мире живущую в неволе коричневую панду взяли на пожизненное содержание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о бамбуковом мишке по кличке Цицзай.

Судьба у него незавидная: в детстве от него отказалась мама, отношения с сородичами также не сложились. Под свое крыло мишку взяла некоммерческая организация.

Сейчас Цицзай живет в китайской провинции Шэньси в специальном центре. Руководство надеется, что эта акция привлечет к охране больших панд больше международных организаций и частных лиц.