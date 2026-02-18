В Верховной Раде Украины заявили о необходимости 60-дневной полной тишины для проведения выборов, пишет РИА Новости.

По словам первого вице-спикера Рады Александра Корниенко, избирательный процесс и подсчет «должны проходить в тишине». Однодневное перемирие является недостаточным, высказался политик.

В газете Financial Times был опубликован материал, где сообщалось о намерении Владимира Зеленского 24 февраля огласить планы касательно проведения президентских выборов в Украине и референдума по мирному соглашению. Однако Зеленский опроверг эту информацию.

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