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В ОАЭ появились отряды полиции на верблюдах

11 декабря 2018 08:51
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Новости ОАЭ. Новые отряды полиции появились в Абу-Даби. Теперь правоохранители будут следить за порядком сидя верхом на верблюдах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ОАЭ появились отряды полиции на верблюдах-1

По словам главнокомандующего, это позволит не только обеспечивать безопасность граждан, но и сохранить эмиратские традиции. Всех стражей порядка обучили по высочайшим стандартам выполнять свои прямые обязанности и общаться с народом. Встретить такие патрули можно будет не только в пустынной местности, но и в городах.

# Полиция # Фотофакт

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