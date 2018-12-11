В ОАЭ появились отряды полиции на верблюдах

Новости ОАЭ. Новые отряды полиции появились в Абу-Даби. Теперь правоохранители будут следить за порядком сидя верхом на верблюдах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главнокомандующего, это позволит не только обеспечивать безопасность граждан, но и сохранить эмиратские традиции. Всех стражей порядка обучили по высочайшим стандартам выполнять свои прямые обязанности и общаться с народом. Встретить такие патрули можно будет не только в пустынной местности, но и в городах.