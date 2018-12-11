Четыре человека погибли в Северной Каролине из-за снежной бури

Новости США. Непогода на юго-востоке США привела к гибели четырех человек. Все случаи зафиксированы в штате Северная Каролина, на который пришелся основной удар стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нескольких районах высота снежного покрова превысила 60 сантиметров. Сотни тысяч машин застряли на трассах. Чтобы помочь людям выбраться из плена, на дороги были направлены бригады спасателей.