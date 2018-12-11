Четыре человека погибли в Северной Каролине из-за снежной бури

Новости США. Непогода на юго-востоке США привела к гибели четырех человек. Все случаи зафиксированы в штате Северная Каролина, на который пришелся основной удар стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Непогода на юго-востоке США привела к гибели четырех человек. Все случаи зафиксированы в штате Северная Каролина, на который пришелся основной удар стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нескольких районах высота снежного покрова превысила 60 сантиметров. Сотни тысяч машин застряли на трассах. Чтобы помочь людям выбраться из плена, на дороги были направлены бригады спасателей.
Тысячи домохозяйств лишились электричества из-за разрывов на линиях электропередачи. Сколько времени уйдет на восстановление электроснабжения – неизвестно. В аэропортах продолжают отменять авиарейсы. Приостановлено железнодорожное сообщение.