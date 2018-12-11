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Четыре человека погибли в Северной Каролине из-за снежной бури

11 декабря 2018 08:40
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Новости США. Непогода на юго-востоке США привела к гибели четырех человек. Все случаи зафиксированы в штате Северная Каролина, на который пришелся основной удар стихии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека погибли в Северной Каролине из-за снежной бури-1

В нескольких районах высота снежного покрова превысила 60 сантиметров. Сотни тысяч машин застряли на трассах. Чтобы помочь людям выбраться из плена, на дороги были направлены бригады спасателей.

Четыре человека погибли в Северной Каролине из-за снежной бури-4

Тысячи домохозяйств лишились электричества из-за разрывов на линиях электропередачи. Сколько времени уйдет на восстановление электроснабжения – неизвестно. В аэропортах продолжают отменять авиарейсы. Приостановлено железнодорожное сообщение.

# Несчастный случай # Фотофакт

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