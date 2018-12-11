5 кабинок канатки столкнулись в Австрии из-за сильного ветра

Новости Австрии. Чрезвычайное происшествие произошло на австрийском горнолыжном курорте Кальтенбах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь из-за сильного ветра столкнулись 5 кабинок канатной дороги. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. В этот момент все вышедшие из строя кабины были пусты.