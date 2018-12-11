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5 кабинок канатки столкнулись в Австрии из-за сильного ветра

11 декабря 2018 08:37
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Новости Австрии. Чрезвычайное происшествие произошло на австрийском горнолыжном курорте Кальтенбах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 кабинок канатки столкнулись в Австрии из-за сильного ветра-1

Здесь из-за сильного ветра столкнулись 5 кабинок канатной дороги. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. В этот момент все вышедшие из строя кабины были пусты.

5 кабинок канатки столкнулись в Австрии из-за сильного ветра-4

Фуникулер пришлось временно закрыть. Специалисты занимаются починкой канатки.

# Несчастный случай # Фотофакт

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