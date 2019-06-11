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В Нью-Йорке вертолёт рухнул на небоскрёб

11 июня 2019 08:44
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Новости США. В Нью-Йорке вертолет рухнул на небоскреб. Катастрофа случилась в районе Манхэттена через 11 минут после взлета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилот совершил жесткую посадку на крышу 54-этажного здания.

В Нью-Йорке вертолёт рухнул на небоскрёб-1

В результате возник пожар. Мужчина погиб на месте. Полиция ведет расследование: версию теракта уже исключили, а крушение назвали несчастным случаем.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за плохих погодных условий: был туман и шел дождь. Прибывшие на место происшествия пожарные быстро ликвидировали возгорание.

В Нью-Йорке вертолёт рухнул на небоскрёб-4

# Крушение # Фотофакт

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