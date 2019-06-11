В Нью-Йорке вертолёт рухнул на небоскрёб

Новости США. В Нью-Йорке вертолет рухнул на небоскреб. Катастрофа случилась в районе Манхэттена через 11 минут после взлета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пилот совершил жесткую посадку на крышу 54-этажного здания.