При пожаре в одесской психиатрической клинике погибли шесть человек

Новости Украины. В одесской психиатрической клинике произошел пожар: погибли шесть человек, еще как минимум четверо находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание возникло на крыше одноэтажного корпуса медучреждения. Огонь полыхал на площади в 500 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 15 человек. Четверо из них скончались, не приходя в сознание.

Около двух часов со стихией боролись полсотни пожарных. Причина возгорания устанавливается.