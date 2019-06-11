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При пожаре в одесской психиатрической клинике погибли шесть человек

11 июня 2019 08:41
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Новости Украины. В одесской психиатрической клинике произошел пожар: погибли шесть человек, еще как минимум четверо находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При пожаре в одесской психиатрической клинике погибли шесть человек-1

Возгорание возникло на крыше одноэтажного корпуса медучреждения. Огонь полыхал на площади в 500 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали 15 человек. Четверо из них скончались, не приходя в сознание.

Около двух часов со стихией боролись полсотни пожарных. Причина возгорания устанавливается.

При пожаре в одесской психиатрической клинике погибли шесть человек-4

При пожаре в одесской психиатрической клинике погибли шесть человек-6

# Пожар # Фотофакт

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