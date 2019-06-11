На пожаре в одесской психиатрической больнице погибли шесть человек

Новости Украины. 10 июня примерно в половине десятого вечера начался пожар на крыше Одесского областного медицинского центра психического здоровья. Погибли 6 человек.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, прибывшие в течение 7 минут спасатели приступили к эвакуации людей.

Были выведены наружу и переданы медикам 15 человек, четверо из которых скончались, не приходя в сознание. Через некоторое время в больнице умерли ещё два человека.

В 22:53 пожар был локализован, в 23:19 – ликвидирован.

Согласно сведениям Национальной полиции Украины, было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Нарушение правил пожарной безопасности». Предварительно установлено, что причиной пожара стало занесение огня извне.

Ведутся обыски в кабинетах трёх должностных лиц, изымается пожарно-техническая документация. Проведён первичный осмотр места происшествия, опрошены свидетели из персонала, а также другие работники медцентра.

Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу. Отмечается, что в числе погибших медсестра. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Шесть пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжёлом состоянии.