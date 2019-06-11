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На пожаре в одесской психиатрической больнице погибли шесть человек

11 июня 2019 06:38
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Новости Украины. 10 июня примерно в половине десятого вечера начался пожар на крыше Одесского областного медицинского центра психического здоровья. Погибли 6 человек.  

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, прибывшие в течение 7 минут спасатели приступили к эвакуации людей.  

Были выведены наружу и переданы медикам 15 человек, четверо из которых скончались, не приходя в сознание. Через некоторое время в больнице умерли ещё два человека.  

В 22:53 пожар был локализован, в 23:19 – ликвидирован.  

Согласно сведениям Национальной полиции Украины, было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное убийство» и «Нарушение правил пожарной безопасности». Предварительно установлено, что причиной пожара стало занесение огня извне.  

Ведутся обыски в кабинетах трёх должностных лиц, изымается пожарно-техническая документация. Проведён первичный осмотр места происшествия, опрошены свидетели из персонала, а также другие работники медцентра.  

Личности погибших установлены, их тела направлены на экспертизу. Отмечается, что в числе погибших медсестра. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Шесть пациентов больницы госпитализированы, один из них в крайне тяжёлом состоянии.  

# Пожар

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