Объёмы строительства новых квартир в ЕС сократятся до самого низкого уровня за 10 лет

Жителям Европы стоит готовиться к очередным неприятным последствиям экономической политики Евросоюза. В ЕС ждут антирекорда по строительству квартир. Их число сократится до самого низкого уровня за последнее десятилетие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным европейского института строительного рынка, в 2025 году будет построено лишь полтора миллиона единиц жилья, что почти на 6 % меньше, чем в 2024-м. Причиной наступающего кризиса стали падение экономики в Евросоюзе, сокращение государственных инвестиций и постоянно растущие затраты на строительство. Самая тяжелая ситуация – в Германии. В этом году объемы возведения жилья в стране сократятся почти на 20 %, а к 2027-му и вовсе на 45 %.