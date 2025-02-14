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Объёмы строительства новых квартир в ЕС сократятся до самого низкого уровня за 10 лет

14 февраля 2025 10:44
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Жителям Европы стоит готовиться к очередным неприятным последствиям экономической политики Евросоюза. В ЕС ждут антирекорда по строительству квартир. Их число сократится до самого низкого уровня за последнее десятилетие, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объёмы строительства новых квартир в ЕС сократятся до самого низкого уровня за 10 лет-2

Согласно данным европейского института строительного рынка, в 2025 году будет построено лишь полтора миллиона единиц жилья, что почти на 6 % меньше, чем в 2024-м. Причиной наступающего кризиса стали падение экономики в Евросоюзе, сокращение государственных инвестиций и постоянно растущие затраты на строительство. Самая тяжелая ситуация – в Германии. В этом году объемы возведения жилья в стране сократятся почти на 20 %, а к 2027-му и вовсе на 45 %.

# Кризис в ЕС

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