Вице-президент США сообщил, что сделка по Украине шокирует многих

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает, что переговоры по преодолению конфликта в Украине приведут к шокирующей сделке. Об этом пишет ТАСС,

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», – сказал он.

Американский президент Дональд Трамп намеревается провести всеобъемлющие переговоры.