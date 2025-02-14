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Вице-президент США сообщил, что сделка по Украине шокирует многих

14 февраля 2025 10:21
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассчитывает, что переговоры по преодолению конфликта в Украине приведут к шокирующей сделке. Об этом пишет ТАСС,

«Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», – сказал он.

Американский президент Дональд Трамп намеревается провести всеобъемлющие переговоры.

Вице-президент США сообщил, что сделка по Украине шокирует многих-1

Фото: pixabay

12 февраля в ходе телефонного разговора президенты России и США обсуждали перспективы разрешения конфликта, где Трамп высказался за скорейшее достижение мирного урегулирования, а Путин отметил необходимость устранения коренных причин.

Трамп также сообщил, что российские и американские официальные лица 14 февраля проведут переговоры по урегулированию украинского конфликта на Мюнхенской конференции по безопасности.

# Международная политика

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