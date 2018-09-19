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Китай планирует инвестировать 14,5 миллиарда долларов в цифровую экономику

19 сентября 2018 09:03
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Новости Китая. В ближайшие 5 лет власти Китая инвестируют более 14,5 миллиарда долларов в цифровую экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Китай планирует инвестировать 14,5 миллиарда долларов в цифровую экономику-1

Китайский банк развития и Национальная комиссия по развитию и реформам КНР уже подписали соответствующее соглашение. Выделить финансирование планируют на проекты, связанные с крупными базами данных, интернетом вещей, облачными вычислениями, умными городами и программой «Цифровой Шелковый путь».

Китай планирует инвестировать 14,5 миллиарда долларов в цифровую экономику-4

За последние годы страна добилась значительного прогресса в развитии цифровой экономики. Её объём в 2017 году вырос на 20% по сравнению с 2016.

# It-технологии # Фотофакт

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