Китай планирует инвестировать 14,5 миллиарда долларов в цифровую экономику

Новости Китая. В ближайшие 5 лет власти Китая инвестируют более 14,5 миллиарда долларов в цифровую экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский банк развития и Национальная комиссия по развитию и реформам КНР уже подписали соответствующее соглашение. Выделить финансирование планируют на проекты, связанные с крупными базами данных, интернетом вещей, облачными вычислениями, умными городами и программой «Цифровой Шелковый путь».