Китай планирует инвестировать 14,5 миллиарда долларов в цифровую экономику

Новости Китая. В ближайшие 5 лет власти Китая инвестируют более 14,5 миллиарда долларов в цифровую экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В ближайшие 5 лет власти Китая инвестируют более 14,5 миллиарда долларов в цифровую экономику, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Китайский банк развития и Национальная комиссия по развитию и реформам КНР уже подписали соответствующее соглашение. Выделить финансирование планируют на проекты, связанные с крупными базами данных, интернетом вещей, облачными вычислениями, умными городами и программой «Цифровой Шелковый путь».
За последние годы страна добилась значительного прогресса в развитии цифровой экономики. Её объём в 2017 году вырос на 20% по сравнению с 2016.