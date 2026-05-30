В Польше массово лишают лицензий украинских врачей. Как меняется отношение Варшавы к переселенцам?

Польша вновь дает понять, что отношения с Украиной стремительно охлаждаются. Накануне президент Навроцкий обвинил Зеленского в неуважении к памяти жертв Волынской резни, пригрозив лишить его высшей награды страны – ордена Белого Орла. Он также заявил о ментальной неготовности Украины к Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исторические обиды, судя по всему, лишь ширма. За ней скрывается удобный предлог избавиться от украинцев, подняв свой рейтинг на усталости поляков от беженцев. Им уже сократили пособия и ограничили доступ к рынку труда. Особенно тяжело приходится украинским медикам, которые в мае столкнулись с массовым лишением лицензий на врачебную практику из-за незнания польского языка.

Лукаш Янковский, председатель Высшего медицинского совета Польши:

Никогда не должны стоять у постели пациента врачи, которые не говорят по-польски. Наши врачи должны говорить по-польски как минимум на уровне B1.

Врачи, которые некогда приехали работать в Польшу из Украины и Беларуси замерли в ожидании приговора. 800 медработников не подтвердили, что знают польский на уровне B1 и теперь могут быть лишены права на работу по профессии в Польше. Ранее национальная врачебная палата республики постановила, что до 1 мая 2026 года все иностранные доктора обязаны предоставить сертификат о владении языком. Срок вышел. Кто-то провалил экзамен, кто-то побоялся и не пришел. Сегодня 253 из них уже в глазах польского закона не медицинские работники.

Лукаш Янковский:

У нас есть сообщения из прокуратур о возбужденных делах о возможной врачебной ошибке, потому что врач не договорился с медсестрой, потому что врач не договорился с пациентом. Три тысячи украинских врачей – именно столько сегодня задействованы в польском здравоохранении. После 2022 года закон о помощи украинцам в связи с вооруженным конфликтом позволил им работать в Польше без нострификации диплома, итогового экзамена, стажировки и проверки языка. На солидарность украинцы отвечали специфически.