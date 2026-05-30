Прямой эфир

В Польше массово лишают лицензий украинских врачей. Как меняется отношение Варшавы к переселенцам?

30 мая 2026 18:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Польша вновь дает понять, что отношения с Украиной стремительно охлаждаются. Накануне президент Навроцкий обвинил Зеленского в неуважении к памяти жертв Волынской резни, пригрозив лишить его высшей награды страны – ордена Белого Орла. Он также заявил о ментальной неготовности Украины к Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше массово лишают лицензий украинских врачей. Как меняется отношение Варшавы к переселенцам?-2

Исторические обиды, судя по всему, лишь ширма. За ней скрывается удобный предлог избавиться от украинцев, подняв свой рейтинг на усталости поляков от беженцев. Им уже сократили пособия и ограничили доступ к рынку труда. Особенно тяжело приходится украинским медикам, которые в мае столкнулись с массовым лишением лицензий на врачебную практику из-за незнания польского языка.

В Польше массово лишают лицензий украинских врачей. Как меняется отношение Варшавы к переселенцам?-4

Лукаш Янковский, председатель Высшего медицинского совета Польши:
Никогда не должны стоять у постели пациента врачи, которые не говорят по-польски. Наши врачи должны говорить по-польски как минимум на уровне B1.

В Польше массово лишают лицензий украинских врачей. Как меняется отношение Варшавы к переселенцам?-6

Врачи, которые некогда приехали работать в Польшу из Украины и Беларуси замерли в ожидании приговора. 800 медработников не подтвердили, что знают польский на уровне B1 и теперь могут быть лишены права на работу по профессии в Польше. Ранее национальная врачебная палата республики постановила, что до 1 мая 2026 года все иностранные доктора обязаны предоставить сертификат о владении языком. Срок вышел. Кто-то провалил экзамен, кто-то побоялся и не пришел. Сегодня 253 из них уже в глазах польского закона не медицинские работники.

В Польше массово лишают лицензий украинских врачей. Как меняется отношение Варшавы к переселенцам?-8

Лукаш Янковский:
У нас есть сообщения из прокуратур о возбужденных делах о возможной врачебной ошибке, потому что врач не договорился с медсестрой, потому что врач не договорился с пациентом.

Три тысячи украинских врачей – именно столько сегодня задействованы в польском здравоохранении. После 2022 года закон о помощи украинцам в связи с вооруженным конфликтом позволил им работать в Польше без нострификации диплома, итогового экзамена, стажировки и проверки языка. На солидарность украинцы отвечали специфически.

В Польше массово лишают лицензий украинских врачей. Как меняется отношение Варшавы к переселенцам?-10

Многие украинские медики вели себя грубо и по-хамски. Я это уже слышал от многих людей. В моем городе в некоторых поликлиниках наняли украинцев, которые не умели говорить по-польски. Люди приходили к ним с жалобами, а те не понимали ни слова и выписывали что попало.

В последствии врачебные ошибки из-за языкового барьера стоили польским пациентам жизни.

Подробнее в видео.

# Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
«Это пока цветочки»: Медведев опубликовал ИИ-видео с посланием европейцам
30 мая 2026 13:06

«Это пока цветочки»: Медведев опубликовал ИИ-видео с посланием европейцам

Туск призывает НАТО серьезно отнестись к словам Медведева
30 мая 2026 12:26

Туск призывает НАТО серьезно отнестись к словам Медведева

В Турции затонуло туристическое судно
30 мая 2026 10:49

В Турции затонуло туристическое судно