В Новой Зеландии митингующие против ковид-ограничений поставили палатки около здания парламента

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии не прекращаются массовые акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей собрались у здания парламента и заблокировали все улицы столицы, ведущие к зданию. Они выступают против ковид-ограничений.

Полиция потребовала очистить территорию и соблюдать социальную дистанцию. Демонстранты не только отказались выполнять требования, но и вступили в жесткое противостояние. Были задержаны более 120 человек, но это не остановило митингующих. Они разбили палатки возле парламента в ожидании, когда депутаты или члены правительства наконец-то их услышат и начнут переговоры.