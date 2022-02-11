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В Новой Зеландии митингующие против ковид-ограничений поставили палатки около здания парламента

11 февраля 2022 12:57
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Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии не прекращаются массовые акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей собрались у здания парламента и заблокировали все улицы столицы, ведущие к зданию. Они выступают против ковид-ограничений.

В Новой Зеландии митингующие против ковид-ограничений поставили палатки около здания парламента-1

Полиция потребовала очистить территорию и соблюдать социальную дистанцию. Демонстранты не только отказались выполнять требования, но и вступили в жесткое противостояние. Были задержаны более 120 человек, но это не остановило митингующих. Они разбили палатки возле парламента в ожидании, когда депутаты или члены правительства наконец-то их услышат и начнут переговоры.

В Новой Зеландии митингующие против ковид-ограничений поставили палатки около здания парламента-4

Возможно, что временный лагерь может стать постоянным, так как власти не собираются вступать с митингующими в диалог.

# Акции протеста # Фотофакт

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