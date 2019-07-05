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Амстердам отказался от проведения «Евровидения – 2020»

05 июля 2019 14:27
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Новости Нидерландов.  Столица Нидерландов отказалась от проведения песенного конкурса Евровидение в 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амстердам отказался от проведения «Евровидения – 2020»-1

Дело в том, что все подходящие для музыкального состязания арены оказались заняты. Власти попытались перенести запланированные ранее мероприятия, однако безрезультатно. Теперь за право принимать конкурс поборются такие города Нидерландов, как Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт.

# Фотофакт

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