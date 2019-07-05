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Задержан виновник пожаров на острове Эвбея

05 июля 2019 14:23
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Новости Греции. В Греции задержали виновника одного из крупных пожаров на острове Эвбея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина сжигал у дома сухую траву и ветки, что спровоцировало возгорание леса.

Задержан виновник пожаров на острове Эвбея-1

Вскоре подозреваемый предстанет перед прокурором в городе Халкида. Жителям трёх населённых пунктов на острове Эвбея пришлось покинуть свои дома. Пламя стремительно подбирается к поселениям. Со стихией борются несколько сотен пожарных, а также наземная и воздушная техника.

# Пожар # Фотофакт

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