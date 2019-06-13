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В Нотр-Даме впервые после пожара пройдет месса

13 июня 2019 07:20
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Новости Франции. Служба состоится 15 июня. Ее проведет архиепископ Парижа Мишель Опети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нотр-Даме впервые после пожара пройдет месса-1

Из соображений безопасности туда приглашены всего 20 человек. На этой службе осветят алтарь. Затем на площадке у собора пройдет еще одна молитва, участие в ней смогут принять все желающие. Событие будет транслироваться в прямом эфире на французском телевидении.

В Нотр-Даме впервые после пожара пройдет месса-4

Напоминаем: пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам в ближайшие пять лет. 

# Архитектура # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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