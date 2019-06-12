Прямой эфир

В Мексике будут регистрировать беженцев, чтобы избежать санкций Вашингтона

12 июня 2019 11:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Секретное соглашение подписано между США и Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.В рамках документа, мексиканская сторона активизировала борьбу с мигрантами. На границу с Гватемалой дополнительно направлены 6 тысяч солдат национальной гвардии.

В Мексике будут регистрировать беженцев, чтобы избежать санкций Вашингтона-1

Согласно плану, власти Мексики совместно с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, будут регистрировать переселенцев и оказывать им необходимую помощь на месте.

В Мексике будут регистрировать беженцев, чтобы избежать санкций Вашингтона-4

При этом, беженцы, которые не захотят проходить процесс регистрации, будут вынуждены отправиться обратно на родину. На такие меры в Мехико пошли из-за угроз со стороны Вашингтона о введении тарифов на импорт товаров.

# Беженцы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эбола распространяется: в Уганде опасным вирусом заболел 5-летний ребёнок
12 июня 2019 11:10

Эбола распространяется: в Уганде опасным вирусом заболел 5-летний ребёнок

День России: Путин вручит госпремии, а на Красной площади дадут салют
12 июня 2019 11:05

День России: Путин вручит госпремии, а на Красной площади дадут салют

Спрятанные в рыбных консервах наркотики нашли в порту Санкт-Петербурга
12 июня 2019 10:42

Спрятанные в рыбных консервах наркотики нашли в порту Санкт-Петербурга