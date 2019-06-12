В Мексике будут регистрировать беженцев, чтобы избежать санкций Вашингтона

Новости Мексики. Секретное соглашение подписано между США и Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.В рамках документа, мексиканская сторона активизировала борьбу с мигрантами. На границу с Гватемалой дополнительно направлены 6 тысяч солдат национальной гвардии.

Согласно плану, власти Мексики совместно с правительствами Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, будут регистрировать переселенцев и оказывать им необходимую помощь на месте.