В США перевернулся грузовик с ульями и 133 млн пчёл вырвались на свободу

Новости США. В американском штате Монтана перевернулся грузовик, перевозивший пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

133 миллиона насекомых должны были переправить из Калифорнии в Северную Дакоту, однако по дороге произошло ЧП. Из-за аварии ульи потеряли герметичность и пчёлы вырвались на свободу.

Чтобы минимизировать риск укусов, прибывшим на место инцидента спасателям пришлось работать в обмундировании пожарных. Насекомых, которые не успели улететь, собрали и вернули в контейнеры.