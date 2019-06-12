Прямой эфир

В США перевернулся грузовик с ульями и 133 млн пчёл вырвались на свободу

12 июня 2019 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В американском штате Монтана перевернулся грузовик, перевозивший пчёл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США перевернулся грузовик с ульями и 133 млн пчёл вырвались на свободу-1

133 миллиона насекомых должны были переправить из Калифорнии в Северную Дакоту, однако по дороге произошло ЧП. Из-за аварии ульи потеряли герметичность и пчёлы вырвались на свободу.

В США перевернулся грузовик с ульями и 133 млн пчёл вырвались на свободу-4

Чтобы минимизировать риск укусов, прибывшим на место инцидента спасателям пришлось работать в обмундировании пожарных. Насекомых, которые не успели улететь, собрали и вернули в контейнеры.

В США перевернулся грузовик с ульями и 133 млн пчёл вырвались на свободу-7

Однако по прибытию груза, компания-владелец констатировала: потери составили 3 тысячи пчёл.

# Насекомые # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Мексике будут регистрировать беженцев, чтобы избежать санкций Вашингтона
12 июня 2019 11:13

В Мексике будут регистрировать беженцев, чтобы избежать санкций Вашингтона

Эбола распространяется: в Уганде опасным вирусом заболел 5-летний ребёнок
12 июня 2019 11:10

Эбола распространяется: в Уганде опасным вирусом заболел 5-летний ребёнок

День России: Путин вручит госпремии, а на Красной площади дадут салют
12 июня 2019 11:05

День России: Путин вручит госпремии, а на Красной площади дадут салют