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Ракетному обстрелу подвергся аэропорт Саудовской Аравии

12 июня 2019 14:05
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Новости Саудовской Аравии. Аэропорт Саудовской Аравии, расположенный в городе Абха попал под ракетный обстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хуситы выпустили снаряд прямо по залу ожидания, где находились пассажиры.

Ракетному обстрелу подвергся аэропорт Саудовской Аравии-1

В результате не менее 26 человек получили различные ранения. Среди них, помимо местных жителей, оказались граждане Индии и Йемена. Пострадавшим оказывают помощь медики.

Ракетному обстрелу подвергся аэропорт Саудовской Аравии-4

Напомним, ранее Саудовская Аравия созвала внеочередной саммит лидеров арабских стран на фоне обострения в Персидском заливе, а также недавних нападений на две нефтеперекачивающие станции Саудовской Аравии и четыре торговых корабля.

# Нападение # Фотофакт

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