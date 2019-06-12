Ракетному обстрелу подвергся аэропорт Саудовской Аравии

Новости Саудовской Аравии. Аэропорт Саудовской Аравии, расположенный в городе Абха попал под ракетный обстрел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хуситы выпустили снаряд прямо по залу ожидания, где находились пассажиры.

В результате не менее 26 человек получили различные ранения. Среди них, помимо местных жителей, оказались граждане Индии и Йемена. Пострадавшим оказывают помощь медики.