В норвежском порту горит российский траулер

Новости Норвегии. Российский траулер загорелся в порту Тромсё на севере Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту в момент возгорания находились 29 человек. 12 из них доставлены в больницу с симптомами отравления угарным газом. 4 члена экипажа пропали без вести. Их сейчас разыскивают спасатели.