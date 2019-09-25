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В норвежском порту горит российский траулер

25 сентября 2019 14:25
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Новости Норвегии. Российский траулер загорелся в порту Тромсё на севере Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В норвежском порту горит российский траулер-1

На борту в момент возгорания находились 29 человек. 12 из них доставлены в больницу с симптомами отравления угарным газом. 4 члена экипажа пропали без вести. Их сейчас разыскивают спасатели.

В норвежском порту горит российский траулер-4

Из-за сильного задымления проводится эвакуация жителей района, прилегающего к порту. О причинах происшествия информации пока нет.

# Пожар # Фотофакт

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