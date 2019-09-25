В норвежском порту горит российский траулер

Новости Норвегии. Российский траулер загорелся в порту Тромсё на севере Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Норвегии. Российский траулер загорелся в порту Тромсё на севере Норвегии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На борту в момент возгорания находились 29 человек. 12 из них доставлены в больницу с симптомами отравления угарным газом. 4 члена экипажа пропали без вести. Их сейчас разыскивают спасатели.
Из-за сильного задымления проводится эвакуация жителей района, прилегающего к порту. О причинах происшествия информации пока нет.