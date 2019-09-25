Самый большой в мире аэропорт открыли в Пекине

Новости Китая. В Пекине открылся крупнейший в мире международный аэропорт «Дасин», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые рейсы новая воздушная гавань начнёт обслуживать уже с 25 сентября, хотя открытие планировалось на 30 сентября.

Строительство аэропорта, расположенного на юге Пекина, длилось 5 лет. В год он сможет принимать до 620 тысяч рейсов, а пропускная способность к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек.