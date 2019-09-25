Во время соревнований на Филиппинах перевернулась лодка с пловцами

Новости Филиппин. Инцидент произошёл недалеко от курортного острова Боракай в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент ЧП на борту находился 21 человек. Семерых спасти не удалось. Остальных пассажиров подобрали сотрудники береговой охраны. Все они получили различные травмы.