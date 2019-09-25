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Во время соревнований на Филиппинах перевернулась лодка с пловцами

25 сентября 2019 12:55
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Новости Филиппин. Инцидент произошёл недалеко от курортного острова Боракай в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время соревнований на Филиппинах перевернулась лодка с пловцами-1

В момент ЧП на борту находился 21 человек. Семерых спасти не удалось. Остальных пассажиров подобрали сотрудники береговой охраны. Все они получили различные травмы.

Во время соревнований на Филиппинах перевернулась лодка с пловцами-4

Людей уже доставили в больницу. По предварительным данным, причиной происшествия стали большие волны.

# Утопления # Фотофакт

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