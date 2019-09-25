Французские аграрии жгут костры у дороги в знак протеста против нового закона

По мнению фермеров, это значительно сократит площади их угодий и снизит урожайность. В знак недовольства люди стали разжигать костры вдоль дорог и на крупных перекрёстках. Они были замечены неподалёку от столицы, а также в других регионах. По словам профсоюзов, акции не прекратятся до конца недели.