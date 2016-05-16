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В Норвегии пассажиры авиарейса эвакуированы из-за слова «бомба» в разговоре

16 мая 2016 07:44
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Новости Норвегии. В Норвегии пассажиры авиарейса эвакуированы из-за угрозы безопасности. Причиной инцидента стало странное поведение на борту двух человек.

Мужчины ругались в уборной самолёта перед вылетом, и в перепалке прозвучало слово «бомба». О произошедшем доложили командиру воздушного судна. Пассажиры задержаны. Их допрашивает полиция. На данный момент самолёт и багаж досматривают сапёры.

Ранее в Манчестере из-за подозрительного пакета был перенесён матч заключительного тура чемпионата Англии по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Теракт

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