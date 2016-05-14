Тайная комната в гробнице Тутанхамона: найдут ли там усыпальницу царицы Нефертити?

Интересный оборот приобрела история с тайными комнатами при гробнице фараона Тутанхамона: нам уже твердо пообещали найти там нетронутую усыпальницу царицы Нефертити, но вдруг обещания полопались радужными пузырями. В Луксоре созвали консилиум докторов египтологи при ложе покойного фараона. Англичане, которые уже несколько месяцев возят сканнером по расписной стене гробницы, показывали экспертам смутные фото.

Приглашенные осторожно любопытствовали: а не опасаетесь, что там пусто?

Не кажется ли, что помещение вам и японскому сканнеру привиделось?

Николас Ривз, британский египтолог:

Надеюсь, нет. Наверняка нет! Охотой вслепую на диких гусей наша работа не является. Под гробницей Тутанхамона должна быть еще комната или две. И там может покоится Нефертити, а такое открытие любых трудов стоит. Я, конечно, хрустальные шары не верчу, но открытий ожидаю вполне уверенно.

Вопрос обсуждали вполне приземленный, совсем не академический.

Англичане предлагают ломать в тутанхамоновой гробнице пол и одну из стен, покрытых фресками.

Менее аффектированные египтологи предлагают погодить: да, есть, вроде, скрытая ниша, но совершенно неясны ее размеры и происхождение. Назначение, понятно, не известно тож.

Захи Хавасс, египтолог:

Никакой японский радар не увидит сквозь камень субстанцию биологического происхождения. Я считаю, что гробницу строили для фараона Аи, но внезапная смерть Тутанхамона заставила разделить помещение надвое стеной. В любом случае, по ту сторону стены — только пустота. Англичане могут сколько угодно жаловаться на препоны с египетской стороны: мы просто избегаем авантюризма, который чреват разрушительными последствиями.

Только из уважения к британцам, постановили стену сканнером утюжить дальше, вплоть до появления сколько-нибудь определенного результата.

Демонтаж стены и пола власти запретили категорически и навсегда.

Если все-таки дело до этого дойдет, позволено будет камень сверлить и пускать в тайную комнату зон с видеокамерой. До этого, похоже, дело все равно не дойдет: за последние полгода у англичан не появилось ровным счетом ничего нового: с чего бы вдруг сканнеру стать зорче и заглянуть глубже?

В общем, томительная неопределенность сохранится надолго, если не навсегда. А, впрочем, с чего бы ей быть томительной: из-за экстатических, ни на чем, кроме веры не основанных мечтаний британца о царице Нефертити?