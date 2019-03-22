В Норвегии открылся самый большой в Европе подводный ресторан

Новости Норвегии. Ужин в необычной обстановке: в норвежской коммуне Линнеснес открылся самый большой в Европе подводный ресторан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обеденный зал расположен на глубине пять метров. Одновременно он может вместить около полусотни гостей. Одна из стен ресторана полностью стеклянная, благодаря чему посетители могут наблюдать за жизнью морских обитателей. В дневное время зал наполняется естественным светом с зеленоватым оттенком.

Полноценный обед из 18 блюд и, конечно, потрясающий вид обойдется примерно в 430 долларов на человека.