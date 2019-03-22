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В Норвегии открылся самый большой в Европе подводный ресторан

22 марта 2019 13:39
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Новости Норвегии. Ужин в необычной обстановке: в норвежской коммуне Линнеснес открылся самый большой в Европе подводный ресторан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Норвегии открылся самый большой в Европе подводный ресторан-1

Обеденный зал расположен на глубине пять метров. Одновременно он может вместить около полусотни гостей. Одна из стен ресторана полностью стеклянная, благодаря чему посетители могут наблюдать за жизнью морских обитателей. В дневное время зал наполняется естественным светом с зеленоватым оттенком.

Полноценный обед из 18 блюд и, конечно, потрясающий вид обойдется примерно в 430 долларов на человека.

В Норвегии открылся самый большой в Европе подводный ресторан-4

# Ресторан # Фотофакт

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