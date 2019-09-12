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Браво, маэстро! Владимир Спиваков отмечает 75-летие

12 сентября 2019 07:33
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Новости России. Браво, маэстро! Народный артист СССР Владимир Спиваков 12 сентября отмечает свое 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Браво, маэстро! Владимир Спиваков отмечает 75-летие -1

В адрес юбиляра поздравления направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Скрипач-виртуоз, дирижер, руководитель двух оркестров. В архиве маэстро богатейший репертуар от классики до современности. Всегда гостеприимно принимает его и белорусская публика.   

Браво, маэстро! Владимир Спиваков отмечает 75-летие -4

Традиционный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» проходит с аншлагом. Вместе с музыкой делом своей жизни Спиваков считает и благотворительную деятельность.   

# Юбилеи # Владимир Спиваков # Александр Лукашенко # Фотофакт

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