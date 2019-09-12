Браво, маэстро! Владимир Спиваков отмечает 75-летие

Новости России. Браво, маэстро! Народный артист СССР Владимир Спиваков 12 сентября отмечает свое 75-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В адрес юбиляра поздравления направил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Скрипач-виртуоз, дирижер, руководитель двух оркестров. В архиве маэстро богатейший репертуар от классики до современности. Всегда гостеприимно принимает его и белорусская публика.