В Нижнем Новгороде в жилой зоне взорвался газ. Ударной волной выбило стёкла автомобилей

Новости России. ЧП в российском Нижнем Новгороде. В пристройке к многоэтажному жилому дому прогремел взрыв газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, в помещении располагалось кафе.

В результате происшествия пострадали несколько человек. Начался пожар. Из многоэтажки эвакуировали более 60 жильцов. Ударной волной выбило стекла у припаркованных автомобилей. Из-под завалов извлекли мужчину. Под обломками могут находиться еще как минимум два человека.