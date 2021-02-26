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В Нижнем Новгороде в жилой зоне взорвался газ. Ударной волной выбило стёкла автомобилей

26 февраля 2021 12:56
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Новости России. ЧП в российском Нижнем Новгороде. В пристройке к многоэтажному жилому дому прогремел взрыв газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По предварительным данным, в помещении располагалось кафе.

В Нижнем Новгороде в жилой зоне взорвался газ. Ударной волной выбило стёкла автомобилей-1

В результате происшествия пострадали несколько человек. Начался пожар. Из многоэтажки эвакуировали более 60 жильцов. Ударной волной выбило стекла у припаркованных автомобилей. Из-под завалов извлекли мужчину. Под обломками могут находиться еще как минимум два человека.

В Нижнем Новгороде в жилой зоне взорвался газ. Ударной волной выбило стёкла автомобилей-4

На месте работают экстренные службы. Возбуждено уголовное дело.

# Взрыв газа # Фотофакт

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