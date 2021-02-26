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В Евросоюзе появятся электронные сертификаты вакцинации. Для чего они нужны?

26 февраля 2021 08:43
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В Евросоюзе введут электронные сертификаты вакцинации. Решение принято по итогам первого дня экстренного саммита стран сообщества, который проходит в онлайн-формате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евросоюзе появятся электронные сертификаты вакцинации. Для чего они нужны?-1

Предполагается, что так называемые COVID-сертификаты понадобятся жителям для поездок внутри ЕС или въезда в союз из третьих стран. На создание новой системы потребуется не менее трех месяцев.

В Евросоюзе появятся электронные сертификаты вакцинации. Для чего они нужны?-4

В ходе виртуальной встречи лидеры сообщества также обсудили кампанию прививок от COVID-19. По итогам заседания они признали, что процесс производства и распространения вакцин необходимо ускорить. В Евросоюзе также отметили, что эпидобстановка в регионе остается сложной, в связи с чем жесткие карантинные меры необходимо сохранить.  

По последним данным, число заболевших COVID-19 в мире превысило 113 миллионов.  

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# Коронавирус # Фотофакт

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