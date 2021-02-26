В Аргентине создают серию мозаик в память о Диего Марадоне. Первая из них появилась около стадиона

Новости Аргентины. Ровно четыре месяца назад не стало Диего Марадоны. Его фанаты решили создать серию мозаик с изображением звезды спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая из них появилась рядом со стадионом, где начинал карьеру известный аргентинец.

К созданию изображения могли прикоснуться не только художники, но и жители Буэнос-Айреса. Как результат – Марадона в майке одной из команд, за которую он играл, с высоты смотрит на город.

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