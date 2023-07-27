Подполье РФ раскрыло новую информацию об ударах по наёмникам в Николаеве

В качестве ответной меры на теракт на Крымском мосту Россия уничтожила не менее четырех мест базирования зарубежных наемников на южном побережье Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на активиста российского подполья.

По данным организации, удары пришлись по гостинице «Ингул» и еще по трем базам отдыха на побережье Черного моря в Николаевской области. Сообщается также о ракетном попадании в курортный поселок Коблево. В ходе ударов имелись существенные жертвы, погибших в течение двух дней вывозили в Одессу.

Ранее также были получены сообщения об успешных ударах по кораблеремонтному заводу «Нибулон», морскому порту «Ника-Тера» и нефтебазе в районе ЮТЗ. Как заявили в Минобороны РФ, эти удары были нанесены в ответ на теракт и были направлены на цеха по производству и хранению безэкипажных катеров, а также на объекты топливной инфраструктуры и склады вооружения ВСУ в Одессе, Ильичевске и Николаеве.