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Разделённые семьи Южной и Северной Кореи смогут обмениваться видеосообщениями

02 апреля 2019 09:57
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Новости мира. КНДР и южная Корея восстановят видеосвязь, чтобы разделенные войной семьи смогли общаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновление 13 центров видеосвязи в Республике Корея начнется уже с 3 апреля. К концу месяца работы планируется завершить.

Разделённые семьи Южной и Северной Кореи смогут обмениваться видеосообщениями-1

Также идёт обсуждение о восстановлении подобных объектов в КНДР. Для этого туда потребуется доставить необходимое оборудование. Комитет совета безопасности ООН уже предоставил исключение из санкций для провоза съёмочной техники.

Разделённые семьи Южной и Северной Кореи смогут обмениваться видеосообщениями-4

Напомним, на третьем межкорейском саммите в Пхеньяне главы двух стран договорились возобновить встречи и обмены видеосообщениями между разделенными семьями на юге и севере.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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