Разделённые семьи Южной и Северной Кореи смогут обмениваться видеосообщениями

Новости мира. КНДР и южная Корея восстановят видеосвязь, чтобы разделенные войной семьи смогли общаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновление 13 центров видеосвязи в Республике Корея начнется уже с 3 апреля. К концу месяца работы планируется завершить.

Также идёт обсуждение о восстановлении подобных объектов в КНДР. Для этого туда потребуется доставить необходимое оборудование. Комитет совета безопасности ООН уже предоставил исключение из санкций для провоза съёмочной техники.