В Нидерландах проходит фестиваль рыжеволосых
Новости Нидерландов. Цвет настроения появился у нидерландского города Тилбург. Там проходит фестиваль рыжеволосых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник – добрая традиция и популярный способ провести время среди людей, у которых как минимум одна общая деталь на всех. Многие приезжают сюда уже не в первый раз. И оглядываясь назад говорят: участников все больше и больше.
Лиам Хантер, участник фестиваля:
Каждый раз, бывая здесь, я чувствую себя немного лучше. Над многими рыжими часто посмеиваются. И это нехорошо. Вы не поверите, но я часто встречаюсь с таким в Шотландии.
Всего участие в фестивале в этом году приняли примерно 5 тысяч человек. Организаторы постарались сделать праздник не просто развлекательным, но и познавательным. Для всех желающих устраивают мастер-классы по макияжу, а также уходу за кожей и волосами. Проводят музыкальные мероприятия и спортивные соревнования. Особой популярностью пользуются фотосессии. Кстати, рыжими волосами обладают всего 2 % населения планеты.