В Нидерландах проходит фестиваль рыжеволосых

Новости Нидерландов. Цвет настроения появился у нидерландского города Тилбург. Там проходит фестиваль рыжеволосых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник – добрая традиция и популярный способ провести время среди людей, у которых как минимум одна общая деталь на всех. Многие приезжают сюда уже не в первый раз. И оглядываясь назад говорят: участников все больше и больше.

Лиам Хантер, участник фестиваля:

Каждый раз, бывая здесь, я чувствую себя немного лучше. Над многими рыжими часто посмеиваются. И это нехорошо. Вы не поверите, но я часто встречаюсь с таким в Шотландии.