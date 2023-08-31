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В Боснии и Герцеговине построили стеклянный мост над обрывом

31 августа 2023 09:40
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Новости Боснии и Герцоговины. Новая достопримечательность привлекает туристов в Мостаре. В этом городе Боснии и Герцеговины появился стеклянный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его построила Ассоциация горных велосипедистов. Она разработала проект, представила его городским властям и потенциальным спонсорам и заручилась их поддержкой. И вот спустя некоторое время мост П-образной формы выступает на 35 метров над обрывом.

В Боснии и Герцеговине построили стеклянный мост над обрывом-1

Джани Рахимич, член Ассоциации горных велосипедистов:
Мы гордимся тем, что вышло из нашей идеи. Это доказательство того, что, если вы настойчивые, то энтузиазм приносит результаты.

В Боснии и Герцеговине построили стеклянный мост над обрывом-4

Мостара – исторический город, который всегда привлекал туристов. За первую половину этого года регион посетило на 90 тысяч человек больше, чем в прошлом. Главная достопримечательность города – по крайней мере до недавних пор – Старый мост через реку Неретва.

# Необычное # Фотофакт

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