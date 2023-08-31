В Боснии и Герцеговине построили стеклянный мост над обрывом

Новости Боснии и Герцоговины. Новая достопримечательность привлекает туристов в Мостаре. В этом городе Боснии и Герцеговины появился стеклянный мост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его построила Ассоциация горных велосипедистов. Она разработала проект, представила его городским властям и потенциальным спонсорам и заручилась их поддержкой. И вот спустя некоторое время мост П-образной формы выступает на 35 метров над обрывом.

Джани Рахимич, член Ассоциации горных велосипедистов:

Мы гордимся тем, что вышло из нашей идеи. Это доказательство того, что, если вы настойчивые, то энтузиазм приносит результаты.