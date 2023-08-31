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Французы меняют привычки из-за инфляции

31 августа 2023 09:20
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Новости Франции. Жители Франции меняют привычки из-за инфляции. Этот сезон отпусков прошел несколько необычно для Пятой республики. В 2023-м большинство из них отдыхали на родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы меняют привычки из-за инфляции-1

Поездки заграницу оказались слишком дорогим удовольствием для 80 % жителей. Из-за роста цен люди стали реже посещать рестораны. А вместо традиционных отелей отдыхающие склонялись к посуточной аренде жилья либо открытым кемпингам. А вот выбор маршрута путешествия уже зависел от климатических показателей. Аномальная жара утомила европейцев, и те активнее выбирали для отдыха горы и северные регионы.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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