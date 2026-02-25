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В Латвии признали, что лекарств хватит не всем в случае ЧС

25 февраля 2026 16:50
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Жителям Латвии этой капризной зимой лучше не болеть. Людей предупредили, что лекарств может хватить далеко не всем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По крайней мере в чрезвычайной ситуации, к которой, как выяснилось, власти оказались совсем не готовы.

Государственные стратегические запасы препаратов попросту отсутствуют, а система снабжения не подготовлена к подобным ситуациям.

В Латвии признали, что лекарств хватит не всем в случае ЧС-2

Правительство рассчитывает, что перебоев поставок не случится, а пациенты как-то сами сделают себе запасы. Опыт показывает, что ни то ни другое не гарантировано. Проблема оказалась куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд, считают в Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами.

Там уверены, что возникший дефицит – это не разовый сбой, а системный. Производители планируют объемы на годы вперед, а государственные заказы часто запаздывают. И к тому же не соответствуют реальному спросу или основаны на устаревших данных. 

В повседневной жизни это будет выглядеть так – нужного лекарства нет, приходится искать замену, ждать поставку или обзванивать аптеки. Но в кризисной ситуации такая мелочь может обернуться реальной угрозой для здоровья и жизни. 

# Здоровье # Новости Латвии

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