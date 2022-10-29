Энергокризис продолжает уничтожать предприятия Европы. В Нидерландах обанкротился крупный алюминиевый завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне повышения стоимости газа производство оказалось нерентабельным. Нормализовать ситуацию попытались, остановив часть цехов. Однако это не просто не помогло, но и привело к сокращению штата – в результате рабочих мест лишились 200 человек.

После этого компания продолжила попытки спасти производство, сократив объемы и темпы работы, но в итоге все равно прибегла к увольнению сотрудников. На этот раз работу потеряли 120 человек.

Ранее выпуск продукции примерно на 20 % снизил крупнейший европейский алюминиевый завод, расположенный во Франции. На фоне энергокризиса производство алюминия в Европе уже упало до самого низкого уровня с 1970-х годов.