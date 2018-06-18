В Нидерландах автобус протаранил группу посетителей на музыкальном фестивале и скрылся

Новости Нидерландов. Чрезвычайное происшествие в Нидерландах. В провинции Лимбург на юге страны автобус протаранил группу посетителей крупного музыкального фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Троих пострадавших удалось вовремя доставить в больницу. Травмы четвертого оказались слишком серьезными: человек погиб.

С места трагедии водитель скрылся. По предварительной информации, полицейским удалось выйти на его след. Однако сообщений о задержании злоумышленника пока не поступало.