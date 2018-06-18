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Магнитуда – 6,1: землетрясение в Японии унесло жизни 3 человек, более 200 пострадали

18 июня 2018 08:43
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Новости Японии. В результате сильнейшего землетрясения в Японии пострадали свыше 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официально власти подтвердили гибель троих местных жителей.

Велика вероятность, что это не окончательные данные. Магнитуда подземных толчков составила 6,1. Очаг залегал на глубине 13 километров, на севере префектуры Осака.

Магнитуда – 6,1: землетрясение в Японии унесло жизни 3 человек, более 200 пострадали-1

Природный катаклизм привел к масштабным разрушениям и сбоям в работе многих систем. Без электроснабжения остались около 170 тысяч домов и квартир. Кроме того, повреждены водопроводная и газоснабжающая системы. Нарушено транспортное сообщение. Временно не принимает самолеты аэропорт Кансай. В сотнях школ отменены занятия. Приостановили работу многие крупные заводы.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.

# Землетрясение в Японии # Фотофакт

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