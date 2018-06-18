Магнитуда – 6,1: землетрясение в Японии унесло жизни 3 человек, более 200 пострадали

Велика вероятность, что это не окончательные данные. Магнитуда подземных толчков составила 6,1. Очаг залегал на глубине 13 километров, на севере префектуры Осака.

Новости Японии. В результате сильнейшего землетрясения в Японии пострадали свыше 200 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официально власти подтвердили гибель троих местных жителей.

Природный катаклизм привел к масштабным разрушениям и сбоям в работе многих систем. Без электроснабжения остались около 170 тысяч домов и квартир. Кроме того, повреждены водопроводная и газоснабжающая системы. Нарушено транспортное сообщение. Временно не принимает самолеты аэропорт Кансай. В сотнях школ отменены занятия. Приостановили работу многие крупные заводы.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.