54 % голосов: Иван Дуке победил на президентских выборах в Колумбии

Новости Колумбии. По итогам второго тура президентских выборов в Колумбии победу одержал кандидат от партии «Демократический центр» Иван Дуке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За него проголосовали 54 % избирателей – это около 10 миллионов человек.