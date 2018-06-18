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54 % голосов: Иван Дуке победил на президентских выборах в Колумбии

18 июня 2018 08:23
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Новости Колумбии. По итогам второго тура президентских выборов в Колумбии победу одержал кандидат от партии «Демократический центр» Иван Дуке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За него проголосовали 54 % избирателей – это около 10 миллионов человек.

54 % голосов: Иван Дуке победил на президентских выборах в Колумбии-1

Его противник Густаво Петро отстал на 12 пунктов.

54 % голосов: Иван Дуке победил на президентских выборах в Колумбии-4

По данным избирательной комиссии страны, явка на выборах составила почти 53 %. Напомним, президент в Колумбии избирается на один четырехлетний срок без права переизбрания.

# Международная политика # Фотофакт

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