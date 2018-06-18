54 % голосов: Иван Дуке победил на президентских выборах в Колумбии
Новости Колумбии. По итогам второго тура президентских выборов в Колумбии победу одержал кандидат от партии «Демократический центр» Иван Дуке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За него проголосовали 54 % избирателей – это около 10 миллионов человек.
Его противник Густаво Петро отстал на 12 пунктов.
По данным избирательной комиссии страны, явка на выборах составила почти 53 %. Напомним, президент в Колумбии избирается на один четырехлетний срок без права переизбрания.