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Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке коллективным провалом

06 ноября 2023 13:51
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Глава дипмиссии Евросоюза Жозеп Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта, информирует РИА Новости. 

Боррель на конференции в Брюсселе заявил, что разгорающийся на Ближнем Востоке конфликт – это результат коллективного политического и морального провала. А расплачиваются за это израильтяне и палестинцы. По словам главы евродипломатии, ситуация будет только ухудшаться, если международное сообщество не использует последний шанс для долгосрочного урегулирования этого конфликта на основе сосуществования двух государств. 

# Международная политика # Жозеп Боррель

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