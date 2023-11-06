Боррель назвал ситуацию на Ближнем Востоке коллективным провалом

Глава дипмиссии Евросоюза Жозеп Боррель признал провал Запада в решении палестино-израильского конфликта, информирует РИА Новости.

Боррель на конференции в Брюсселе заявил, что разгорающийся на Ближнем Востоке конфликт – это результат коллективного политического и морального провала. А расплачиваются за это израильтяне и палестинцы. По словам главы евродипломатии, ситуация будет только ухудшаться, если международное сообщество не использует последний шанс для долгосрочного урегулирования этого конфликта на основе сосуществования двух государств.