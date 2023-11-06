Две трети британцев продолжают работать даже после выхода на пенсию

Новости Великобритании. В Великобритании все больше людей вынуждены работать до глубокой старости. Жители Королевства выходят на пенсию в 66 лет, но многие продолжают трудиться и после достижения этого возраста, чтобы хоть как-то свести концы с концами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как показывают исследования, минимум, необходимый для выживания одинокому пенсионеру, подскочил на 18 % до 12 800 фунтов стерлингов в год. А семейной паре пенсионеров нужно минимум 20 тысяч. Из 12 миллионов британцев, вышедших на заслуженный отдых, две трети не достигли этого уровня и уже не могут покрыть свои текущие расходы. Несмотря на состояние здоровья, им ничего не остается, кроме как искать себе подработку.