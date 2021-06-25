Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил президента и граждан Хорватии с Днём государственности

25 июня 2021 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Хорватии. В Хорватии 25 июня отмечается национальный праздник — День государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил президента и граждан Хорватии с Днём государственности-1

30 лет назад состоялся референдум, на котором почти 94 % избирателей высказались за суверенитет и независимость республики. С национальным праздником президента Хорватии и граждан страны поздравил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко поздравил президента и граждан Хорватии с Днём государственности-4

Александр Лукашенко отметил, что значение суверенитета для каждого народа невозможно переоценить. Белорусы и хорваты выстрадали свою независимость, и сегодня очень важно не дать чужим мыслям и видению подменить извечные, традиционные основы своей нации.

# Праздничные даты # Зоран Миланович # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пожар в школе единоборств в Китае. Погибли около 20 человек
25 июня 2021 12:28

Пожар в школе единоборств в Китае. Погибли около 20 человек

В Виндзорском замке откроется музей с вещами принца Филиппа
25 июня 2021 09:22

В Виндзорском замке откроется музей с вещами принца Филиппа

В России смертность от коронавируса выросла на 20%, а Греция отменяет обязательное ношение масок
25 июня 2021 09:19

В России смертность от коронавируса выросла на 20%, а Греция отменяет обязательное ношение масок