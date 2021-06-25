Александр Лукашенко поздравил президента и граждан Хорватии с Днём государственности

Новости Хорватии. В Хорватии 25 июня отмечается национальный праздник — День государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 лет назад состоялся референдум, на котором почти 94 % избирателей высказались за суверенитет и независимость республики. С национальным праздником президента Хорватии и граждан страны поздравил глава белорусского государства.