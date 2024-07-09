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После встречи с Путиным Орбан написал письмо и отправил его лидерам ЕС

09 июля 2024 12:23
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Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию закончился письмом в Европейский союз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Европейская правда» и со ссылками на текст документа.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и руководители ЕС получили информацию о том, как проходила встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

В письме говорится, что во во время переговоров он ничего не предлагал и не высказывал мнение Европейского Совета или Евросоюза.

По словам Орбана, Европе нужен мир для обеспечения экономического процветания. 

Венгерский премьер также отметил, что шансы на мир малы, поскольку у сторон в конфликте нет прямого общения друг с другом.

# Международная политика

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