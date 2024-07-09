После встречи с Путиным Орбан написал письмо и отправил его лидерам ЕС

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию закончился письмом в Европейский союз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание «Европейская правда» и со ссылками на текст документа.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и руководители ЕС получили информацию о том, как проходила встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

В письме говорится, что во во время переговоров он ничего не предлагал и не высказывал мнение Европейского Совета или Евросоюза.

По словам Орбана, Европе нужен мир для обеспечения экономического процветания.

Венгерский премьер также отметил, что шансы на мир малы, поскольку у сторон в конфликте нет прямого общения друг с другом.