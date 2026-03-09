Лукашенко пригласил трудолюбивых людей из Узбекистана работать в Беларуси

Лидер Беларуси заявил на встрече с послом Узбекистана Рахматуллой Назаровым, что Беларусь рада видеть трудолюбивых граждан Узбекистана. Об этом пишет пресс-служба белорусского лидера.

Президент отметил трудолюбие узбекского народа и подчеркнул, что мигранты в республике, как ожидается, найдут конкретную работу, где они смогут на равных конкурировать с белорусами, русскими и украинцами.

«Мы им предоставляем все возможности, услуги для их детей – ясли, сад, школа, образование высшее. На равных с белорусами, россиянами, украинцами и другими. Пожалуйста, приходите, конкурируйте», – сказал Лукашенко.

По его словам, местные требования в плане приема мигрантов жесткие, но это даже лучше для тех, кто приезжает.

В ходе беседы он напомнил, что во время Великой Отечественной войны многие белорусы нашли убежище в Узбекистане.

«Мы знаем, что вы в годы Великой Отечественной войны немало сделали для белорусов. Многие из наших людей находили убежище в Узбекистане, к ним относились по-человечески. В этом плане мы немножко в долгу перед вами. Хотя это было в рамках одной страны», – констатировал Президент.

Фото: president.gov.by